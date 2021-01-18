إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» وسيارة بأسوان

وقع حادث تصادم، مساء اليوم الإثنين، بين توك توك وسيارة بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، جارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتبلغ مركز شرطة مدينة إدفو، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم حادث تصادم، بين «توك توك» وسيارة بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبيةوتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب.