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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

رابط ورقم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021 وخطوات الدفع الإلكتروني

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:02 م
الأرضي
الأرضي
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط ورقم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021 وخطوات الدفع الإلكتروني، وذلك هروبا منهم من الغرامات المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات، على عملائها الذين تخلفوا عن دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي حددتها الشركة بشهر من تاريخ إصدار الفاتورة قبل قطع الخدمة والانترنت المنزلى.

رابط استعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021

ننشر لكم في الدستور رابط ورقم الاستعلام عن القيمة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا (https:billing.te.egar-EG)، حيث حددت الشركة قيمة الغرامة التي فرضتها على المتخلفين عن الدفع خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسبة 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى، التي يجب سددها بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة (محافظ الدفع الإلكتروني أو ماكينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحدى الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.

خطوات الدفع الإلكتروني لفاتورة التليفون الأرضي

1 - اتصل عبر خط فودافون بكود "*9*100#".

2 - كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.

3 - تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.

4 - إدخال بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.

5 - سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.

6 - الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها العالم ومصر خاصة أصبح من الصعب على عملاء شركة المصرية للاتصالات زيارة مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للاستعلام أو التحصيل لفاتورة التليفون الأرضي التي تصدرها الشركة بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر، لذلك وفرت الشركة موقع رسمي يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم وتخفيف الأعباء عليهم، من خلال كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد دفع فاتورته، عقب اتباع الخطوات التي يطلبها الموقع.

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