رفع 50 طن مخلفات وتسوية الشوارع وصيانة أعمدة الكهرباء بمركزين بالمنيا

نظمت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وملوي حملات نظافة ورفع المخلفات وتمهيد الشوارع للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة فيروس كورونا المستجد، نجحت خلالها في رفع 50 طن مخلفات وقمامة وأتربة وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بجانب أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والكشافات.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بحى وسط المدينة رفع ٢٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى، كما شن قسم البيئة بنزلة حسين بحملة نظافة مكثفة بمنطقة الحرفيين وزاوية سلطان حيث تم رفع ٢٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، كما تم ردم حفر لكسر ماسورة بمياة فى الطريق العام حتى لا تكون سببا فى الحوادث وتعيق حركة السيارات، ومن جانب آخر استمرت أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بطريق طوة تلة والتابع لقرية طوخ الخيل لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وأضاف اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي نظمت حملة نظافة مكبرة، بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى،وعماد حفناوى رئيس حى جنوب مدينة ملوى وعبدالحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية، وتمكنت الحملة اليوم من مسح وتمهيد شارع "اليوسفى بحى جنوب المدينة " بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.