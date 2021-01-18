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مصر

«الدولية للطاقة» تصدر أول خارطة طريق لانبعاثات الكربون الصفرية 2050

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:28 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة
عمرو خان
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ثالت الوكالة الدولية للطاقة، إنها تعد أول خارطة طريق شاملة في العالم لقطاع الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تعزز دورها الريادي في التحولات العالمية للطاقة النظيفة.

ويحدد التقرير الخاص الجديد، خريطة الطريق العالمية إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، وما هو مطلوب من الحكومات والشركات والمستثمرين والمواطنين لإزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة ووضع الانبعاثات على مسار يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، كجزء من سلسلة من مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الجديدة لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ العالمية.

وسيتم إصدار خارطة الطريق الجديدة هذه في 18 مايو وستبني الزخم قبل قمة COP26 في جلاسكو في نوفمبر، تحت رئاسة المملكة المتحدة.

وأعلنت العشرات من البلدان -بما في ذلك معظم الاقتصادات الأكبر في العالم- والعديد من الشركات الرائدة بالفعل عن خطط لخفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول منتصف هذا القرن تقريبًا، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لترجمة هذه الأهداف الطموحة إلى تخفيضات فعلية في الانبعاثات.

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