وكيل البرلمان يطالب بتكريس التنافسية والتخصص الإنتاجي بين المحافظات

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "شاهد على الإنجازات عهد الرئيس صانع النهضة المصرية والطموحات المستقبلية في ظل دخولنا عصر المعرفة".وشدد وكيل البرلمان على ضرورة تحقيق تنافسية بين المحافظات الـ 27 في إطار نهضة عصرية حديثة وقال خلال الجلسة العامة "حركة التنافسية بين المحافظات هامة، موضحا أن التقييم اليومي والشهري يعزز التنافسية والتقدم.وقال وكيل البرلمان إن التنافسية تساهم في تفجير الطاقات الكامنة في كل محافظة واستنفار المبدعين مضيفا "مصر مليئة بالخيرات ويجب أن نسوق ونروج للاستثمار ونصنع تسويق لمصر على مستوى العالم"، مضيفا أن المحافظات لها دور كبير في بناء حضارة مصرية حديثة ورؤى في إطار الأهداف الجديدة التي يتبناها الرئيس.وقال وكيل البرلمان إن التنافسية والتقييم والتخصص الإنتاجي في المحافظات ضرورة، مضيفا "دمياط فقط مشهورة الأثاث وتخصصية المحافظة هامة خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خريطة متخصصة لكل محافظة على حدة من خلال فكر جديد يقدمنا للعالم وخطط تحقق الإنتاج والتصدير.وأكد وكيل البرلمان على أهمية اصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الدورة، موضحا أنه يحقق فرص واعدة غير تقليدية للمنافسة وميزة تنافسية في ظل الاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة.