عبير موسى تتهم الإخوان بإشعال تونس للإطاحة بالرئيس

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الإثنين، أن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس فى الوقت الحالى.ودعت موسى فى بيان لها، السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في تلك التظاهرات، منوهة إلى أن رئيس حركة النهضة الإخوانية يحاول استغلال الأحداث ليرأس البلاد.كما قالت موسي إن تنظيم الإخوان يصدر تصريحات تحمل ضمنيا المسؤولية للرئيس قيس سعيد، وذلك لفتح الطريق أمام الدعوات لعزله وتعويضه براشد الغنوشي حسب الدستور، وذكرت تصريحات للغنوشي سبقت الاحتجاجات قال فيها "إما الحوار الوطني أو الاقتتال".وفى وقت سابق من اليوم اعتقلت السلطات التونسية، نحو 600 مواطن شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة منذ بداية الأسبوع.