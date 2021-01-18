«السجيني»: نتطلع إلى عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان في الأخذ بالتوصيات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة في التعامل مع الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلا أن «التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام».وأضاف «السجيني»، خلال كلمته للتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب، أن «الحكومة تأتي وتتحدث أيضًا بلغة الارقام، وأتطلع أن يكون حديث الأرقام مقرون أيضًا بنسب كام من كام، بمعنى الإنتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالي أو الكامل من المستهدف في الفترة المحددة».وتابع: «كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء»، مؤكدًا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة الى توصيات هامة بشأن عدد من الملفات المهمة مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالي لا بُد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع.وواصل: «كنا وما زلنا نتطلع أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان، الأخذ بالتوصيات الصادرة من البرلمان».وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن عن أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك في مشروعات الطرق والكباري لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادي، وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.وأضاف «شعراوي»، حلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأاخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق، وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، ومن المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كباري سيارات ومشاة.