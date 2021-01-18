رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:23 م
حديقة الطفل بمدينة
حديقة الطفل بمدينة نصر
مصطفى عبدالله
طباعة
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة برفع كفاءة حديقة الطفل بعد أن أجرى زيارة إلى حديقة الطفل بمدينة نصر لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير الحديقة.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة في بيان لها إلى أنه تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والدهانات والإناره وتقليم الأشجار وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأثنى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مستوى العمل في كل قطاعات الحديقة.

وتقوم هيئة نظافة القاهرة برفع المسطحات الخضراء والإنارة داخل الحديقة حسب أجندة عملها لرفع كفاءة حديقة الطفل.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

الصور

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»