محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة برفع كفاءة حديقة الطفل بعد أن أجرى زيارة إلى حديقة الطفل بمدينة نصر لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير الحديقة.وأشارت هيئة نظافة القاهرة في بيان لها إلى أنه تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والدهانات والإناره وتقليم الأشجار وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وأثنى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مستوى العمل في كل قطاعات الحديقة.وتقوم هيئة نظافة القاهرة برفع المسطحات الخضراء والإنارة داخل الحديقة حسب أجندة عملها لرفع كفاءة حديقة الطفل.