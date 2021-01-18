الإمارات تحذر من تهديدات الجماعات المتطرفة وتجدد التزامها بمكافحة الإرهاب

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، مشيرة إلى أن بعض هذه الجماعات لاتزال تمتلك شبكات عالمية مما يشكل تهديدًا للأمن الجماعي.جاء ذلك في بيان مكتوب قدمته دولة الإمارات لمجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية.وأشار البيان إلى تفاقم التهديدات الأمنية مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة واستغلال التكنولوجيا الجديدة لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال، فيما جددت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023.واستعرضت دولة الإمارات جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.كما تطرقت إلى استراتيجياتها التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيرةً إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.وأوصت دولة الإمارات مجلس الأمن بتعزيز آلياته الرامية إلى مساءلة الدول الأعضاء التي تنتهك القرارات ذات الصلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من استغلال الثغرات الحالية في النظام، وأثنت في هذا السياق على الجهود الهامة التي تقوم به لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية في هذا السياق.وقالت دولة الإمارات في بيانها: "لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بدون وحدة المجلس والمجتمع الدولي ككل. لقد أحرزت الدول الأعضاء الكثير من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن لازال الطريق طويلًا، وستستمر دولة الإمارت في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب حين يتم انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023".