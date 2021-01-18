خالد ميري: كل الجماعات المتطرفة خرجت من عباءة الإخوان الإرهابية

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن مصر أقدم حضارة والتي كانت الوسطية والاعتدال أهم ما يميزها، ولم تعرف مصر التطرف إلا بعد تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على أيدى المخابرات البريطانية، وعند نشأة الجماعة خرجت من عباءتها كل الجماعات المتطرفة مما جعل الغرب يتهم الإسلام بالتطرف نتيجة للإرهاب الذى تمارسه تلك الجماعات.وأضاف رئيس تحرير صحيفة الأخبار خلال فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021، التي تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال فتلك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان تسلك العنف من أجل الوصول للسلطة وكادت مصر أن تضيع لولا ثورة 30 يونيو،التى استعادت الدولة والدين أيضا، فمصر تخوض حرب ضد جماعات التطرف واستغلالهم للدين الإسلامي تحديدا".ويحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة الدستور، بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.