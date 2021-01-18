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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: تغيير مسارات خطوط الشبكات بطريق «السويس-الإسماعيلية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أعمال تغير مسارات لبعض خطوط مياه الشرب والصرف الصحى على جانبي طريق الإسماعيلية ـ السويس، وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الشركة، ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة للأعمال التي تتم حتى لا يتأثر المواطنين بانقطاع لمياه الشرب، نظرا لأعمال لرفع كفاءة الطريق من رصف وتوسعة.

وأكد عصمت، أنه يتم حاليًا أعمال تغير مسار خط مياه شرب قطر 6 بوصة "pvc" بطول 3 كيلو متر يمين أول طريق السويس ـ الإسماعيلية، والمغذي للمنطقة الصناعية القديمة، كما يتم تغير مسار خط قطر 400 مم pvc بطول 4 كيلومترات يسار الطريق من المزلقان القديم لسكة حديد السويس ـ الإسماعيلية وحتى قبل مدخل قرية عامر، والذي يعمل على تقوية شبكة مياه الشرب بقرية عامر وحي الجناين بالسويس.

وأضاف، أنه تم تغير مسار خط انحدار صرف المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس بطول 837 متر مواسير PVC بقطر 10 بوصة مع تنفيذ 27 بيارة صرف بمدخل السويس طريق السويس – الإسماعيلية.

وأوضح، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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