كرم جبر: من يطلب المصالحة مع الإخوان خاطئ.. والدولة لا تميز بين أبنائها

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجماعات المتطرفة لم تتحالف مع أي نظام سياسي إلا ووقع بينهم صدامات والتاريخ مليء بالكثير من الأحداث التي تؤكد ذلك.وأضاف خلال إطلاق استراتيجية بناء الوعي، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب أن ننضوي تحت مظلة وقوانين واحدة، مشيرًا إلى أن مفهوم المصالحة الذي يطلقه البعض بين الدولة والإخوان خاطئ، مشددًا على أن مصر لا تميز أبدا بين أبنائها.ومن جانبه قال وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مشيرا إلى أن البعض يحاول استخدام الدين للوصول للسلطة.وأشار إلى أن المفهوم الدقيق للجهاد هو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، ويجب أن يحدده القانون أو الدستور، وليس لشخص أن يحدده أو جماعة.