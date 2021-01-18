2163 إصابة و14 وفاة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل ألفين و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 502 ألف و736 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن شخصين تماثلا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 465 ألفًا و988 متعافيًا، في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و909 حالات