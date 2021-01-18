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محافظات

«القصير» بالبحر الأحمر تبحث مشكلات مواجهة كورونا بالمنشآت

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:16 م
جريدة الدستور
علي عواد
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عقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات المختلفة بنطاق المدينة بقاعة الوحدة المحلية، لبحث ودراسة العقبات التى تواجه جميع المنشآت منذ بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والعمل على سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور سكرتير المدينة ومدير إدارة الأزمات ومدير قسم المجالس.

وأكد رئيس مدينة القصير، أهمية وضع النقاط الهامة لتلاشي أي أضرار نتجت وتكون مؤثرة على حركة الأسواق، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات المتضمنة قطاع السياحة وأصحاب الكافتيريات والمطاعم والملاعب والحضانات قاعات الأفراح للنقاش في هذا الشأن والعمل على تذليل كافة المعوقات.

وتضمن الاجتماع كلمة لكل ممثل من جميع المنشآت والمواقع، حيث تطرق الحديث عن التضرر من قيمة التأمينات والحماية المدنية والإيجارات، كما أشار الحاضرون إلى ضرورة الاهتمام بالموضوعات المطروحة والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتنشيط الحركة التجارية.

وقال رئيس المدينة، إن الدولة تسعى لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظات التى تدعم تشغيل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، مؤكدا أن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، شملت السعى للحلول المناسبة والتواصل مع المتضررين من آثار أزمة كورونا.

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