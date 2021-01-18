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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الجبلي»: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تنعش الصناعة والزراعة بالقارة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالمجلس، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على الدور المحوري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

وأشار «الجبلي»، إلى ان رئاسته للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة الفعالة لمصر والمساهمة في المنظمة من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للقارة وتبادل الخبرات المتراكمة لدى البرلمان المصري في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تم إطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 وتهدف الدول الإفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3،4 تريليون دولار ويجمع 1،3 مليار شخص.كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. علمًا بان هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.

وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022. وستعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الإفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035. وقد وقعت 54 دولة إفريقية على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصدقت عليها.

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