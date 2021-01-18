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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر وشخص جمع 370 بطاقة تموينية بالبحيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:10 م
ملح
ملح
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية والمصانع للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين عن أحد المواطنين يجلس يوميا بمقهى في وقت معين وبحوزته بطاقات تموينية ويقوم بالضرب على ماكينة صرف الخبز الخاصة بأحد المخابز، وعلى الفور تم إعداد حملة أسفرت عن ضبطه وبحوزته 370 بطاقة تموينية وماكينة صرف الخبز الخاصة لصاحب أحد المخابز، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتحرير محضر بالواقعة ضد المتهم وصاحب المخبز وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط 10 أطنان ملح بأحد مصانع الجبنة بكوم حمادة مجهول المصدر، و50 كرتونة زيت شعر بأحد المخازن غير المرخصة ومجهول المصدر، و500 عبوة مستحضرات تجميل وعطور منتهية الصلاحية.

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