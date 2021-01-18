نائب محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة وتطوير شوارع الشرابية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، بحضور رئيس حي الشرابية زيارة بنطاق الحي تفقد خلالها لمخابز البلدية وذلك لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية زيارته لحي الشرابية بحضور رئيس الحي، بالمرور لمتابعة أعمال الرصف وتطوير شوارع الحي، وأكد على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير الشوارع.كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، أعمال التطوير الجارية بمركز شباب الشرابية.