1 فبراير أولى جلسات طعن المتهمين بحرق حجز قسم حلوان

حددت محكمة النقض جلسة 1 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر طعون المتهمين بقضية حريق حجز قسم حلوان، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات ومن المقرر نظر الطعن أمام دائرة الإثنين الجنائية.تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين، المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.