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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اشتيه»: نطالب بوقف إرهاب المستوطنين ولجم الهجمة الاستيطانية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:08 م
محمد اشتية
محمد اشتية
مروة عنبر
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طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية بوقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطينى، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، من أجل تقويض حل الدولتين.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء 760 وحدة استيطانية، يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، بل إنها تستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية.

وأعرب اشتيه عن أمله أن تبذل الإدارة الأمريكية الجديدة كل جهد ممكن، من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس، وما حولها، أو في بقية الأراضي الفلسطينية.

وجدد اشتيه التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، وأن يحمي مشروع حل الدولتين، الذي ينال اجماعا دوليا.

وأشار إلى أن هذه الهجمة ترافقها هجمة أخرى تتعلق بإرهاب المستوطنين، وما جرى في قرية مادما بحق الطفلة حلا القط هو نموذج يتكرر بشكل يومي بكامل الأراضي الفلسطينية، والاعتداء ليس فقط على الأطفال، ولكنه يطال معظم مقدرات الشعب الفلسطينى، وفقا لكالة وفا.

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