الكويت: إلغاء جلسة مجلس الأمة بعد قبول استقالة الحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلغاء جلسة المجلس غد الثلاثاء، بعد صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة.وقال الغانم، في كلمة له اليوم: "استلمت للتو رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تضمنت نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".وأضاف: "استلمنا كتابًا آخر من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، بشأن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 يناير 2021".وتابع الغانم: "بناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة وبناء على كل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، وسأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".وأوضح الغانم، أن هناك 20 نائب حتى الآن لم يقدموا بياناتهم إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) داعيًا النواب للإسراع في تقديم بياناتهم قبل آخر محدد وهو ٤ فبراير المقبل.