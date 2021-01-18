بولندا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين، تسجيل 3271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يتم تسجيلها منذ ما لايقل عن 3 أسابيع، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 52 حالة وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ الرابع من يناير الجاري.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و438 ألفا و914، حالات الوفاة 33 ألفا و407 حالات.