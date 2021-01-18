ضبط شخصين روجا أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر

تمكن رجال مباحث العاصمة بقيادة اللواء نبيل سليم، من ضبط شخصين أثناء بيعهم أجهزة تقوية شبكات مجهولة المصدر.كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما يعمل عليها كسائق، بدائرة القسم وبحوزتهما (5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول – 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع – 4 لفة سلك كهربائي – 3 وصلات معدنية لإريال هوائي – 4 جهاز ريسيفر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.