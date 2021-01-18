ضبط شخصين روجا أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر

ضبط شخصين روجا أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر
الإثنين 18/يناير/2021 - 01:05 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث العاصمة بقيادة اللواء نبيل سليم، من ضبط شخصين أثناء بيعهم أجهزة تقوية شبكات مجهولة المصدر.
كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما يعمل عليها كسائق، بدائرة القسم وبحوزتهما (5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول – 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع – 4 لفة سلك كهربائي – 3 وصلات معدنية لإريال هوائي – 4 جهاز ريسيفر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما يعمل عليها كسائق، بدائرة القسم وبحوزتهما (5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول – 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع – 4 لفة سلك كهربائي – 3 وصلات معدنية لإريال هوائي – 4 جهاز ريسيفر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.