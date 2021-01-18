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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

على حطب وكيلًا لوزارة الصحة بالإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:05 م
على حطب
على حطب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارا بتعيين الدكتور على حطب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، والتى تم تخصيصها للحجر الصحى وكيلا لوزارة الصحة بالإسماعيلية، وذلك خلفا للدكتور سعيد السقعان.

وأصدر الدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسن السعيد، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالعمل مديرًا للمستشفى.

وعمل مستشفى أبو خليفة كمستشفى للحجر الصحي، وهو ثان مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابى كورونا فى مصر بعد مستشفى النجيلة، فى مطروح.

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