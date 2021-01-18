سكرتير منطقة التجارة الإفريقية يؤكد أهمية التعاون مع مصر

أكد وامكيلي ميني سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حرصه لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، لافتًا إلي ان البيانات الإحصائية تشير الى ان نسبة الاستثمار البيني في القارة لا يتعدى الـ 5% كما لا تتعدى نسبة مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي 4%، في حين ان هناك بعض الدول في جنوب شرق اسيا تبلغ مساحتها اقل من اصغر دولة افريقية تساهم بما نسبته 6% من الاقتصاد العالمي.كما أشار"ميني" خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، إلى أهمية التعاون مع مصر في خلق بيئة تشريعية والاستفادة من خبرة مصر في مجال التحكيم الدولي وحل المنازعات التجارية.الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تم إطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 وتهدف الدول الأفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3،4 تريليون دولار ويجمع 1،3 مليار شخص.كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. علمًا بان هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022. وستعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035. وقد وقعت 54 دولة افريقية على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصدقت عليها.