إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا 164 ألفا و676 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الإثنين، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 164 ألفا و676 حالة.وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (بان أرمينيان) أنه تم تسجيل تعافي 292 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 153 ألفا و64 حالة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 11 ألفا و215 حالة.وأضافت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2998 شخصا، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 729 حالة.