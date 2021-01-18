حي السيدة زينب يوقف سيارة تحمل أسطوانات أكسجين مهربة

قال الدكتور مهران عبدالطيف رئيس حي السيدة زينب، أن أجهزة الحي كثفت أعمالها بحملات لرفع الإشغالات من مختلف مناطق الحي والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.وأوضح رئيس حي السيدة زينب في تصريحات ل"الدستور" أنه تم تحرير ٤٩ مخالفة عدم ارتداء كمامات ومصادرة سيارة تحمل ٥٠ أسطوانة غاز خارج خط سيرها ودون تصريح.وأشار مهران إلى مواصلة جهود الحي بشن الحملات الرقابية على الكافيهات والمقاهي، وتم مصادرة 124 شيشة بالإضافة الى تحرير 11 محضر إشغال.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالعمل من الشارع لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتعامل الفوري المخالفات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية ضد فيرس كورونا.