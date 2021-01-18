«الكهرباء»: 20 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين بلغت 20 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و39 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.