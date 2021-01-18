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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:06 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
هبه محمد
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، ترتفع يوميًا عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " عن كيفية سداد أو الاستعلام عن الفاتورة، وذلك بعد أن أطلقت الشركة المصرية للاتصالات we، رابط الاستعلام عن الفاتورة لتوفير الوقت والجهد على المصريين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتخفيف التكدس في الشوارع والمصالح الحكومية حفاظًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم الشركة المصرية للاتصالات we، بقرارات الحكومة، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء " مصطفى مدبولي "، حتى يتبع المصريين الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عادت حالات الإصابة في الارتفاع من جديد.

لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، وكيفية سداد الفواتير القديمة، وذلك وفقًا لقرار الشركة المصرية للاتصالات we.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن رابط الاستعلام عن الفاتورة ولسداد باقي الفواتير إلكترونيًا، وهو كالتالي: https:billing.te.egar-EG

وتستطيع الاستعلام عن الفاتورة الآن، والتي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات لفاتورة التليفون الأرضي 2021، يوم 15 يناير 2021، وذلك عبر موقعها، عن الشهور من بداية من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر 2020، وحددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة دون تعرض صاحب الخط الأرضي لغرامة مالية، وكذلك فترة تحويل الخط إلى نظام إستقبال، وكذلك موعد قطع الحرارة مؤقتًا عن الخط الأرضي مع فرض غرامة التأخير.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

1 - يوم 15 يناير 2021، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات لسداد الفاتورة.

2 - يوم 14 فبراير 2021، تنتهي فترة السماح المحددة سداد الفاتورة.

3 - يوم 15 فبراير 2021، الموعد المحدد من الشركة المصرية للاتصالات لتحويل الخط إلى نظام استقبال فقط.

4 - يوم 14 مارس 2021، تنتهي فترة السماح المحددة سداد الفاتورة دون غرامة.

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