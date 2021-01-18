لتناوله منشطا جنسيا.. وفاة حارس عقار بشقه تحت التشطيب بالمنصورة

لقى حارس عقار بالمنصورة مصرعه بعد تناول منشط جنسي بمنطقة "حوض ابو الليل" دائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص بشقة تحت التشطيب، كائنة بمنطقة "حوض أبو الليل" دائرة قسم أول المنصورة.وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق التاسع بعقار مكون من عشرة طوابق ووجود جثمان المدعو" ف. ر. ي. ا"، 40 عاما، حارس الشقة، ومقيم بعزبة الماكينة التابعة لقرية الجرايدة دائرة مركز بيلا بكفر الشيخ، مسجي علي ظهره على مرتبة اسفنج بأرضية صالة الشقة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبجانبه على الأرض آثار قئ كما تبين وجود متعلقاته الشخصية.وبسؤال زوجة المتوفي وتدعى "س. ر. ا"، 30 عاما، عاملة ومقيمة رفقته بالشقة محل عمله، قررت بأن زوجها تناول عقار منشط جنسي " فياجرا" وعند إيقاظه صباح اليوم اكتشفت وفاته ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال كلا من عم المتوفي "ع. ي. ا"، 60 عاما، بالمعاش، وشقيقة المتوفي "ف"، 40 عاما، ربة منزل، ويقيمان قرية " الجرايدة " دائرة مركز بيلا بكفر الشيخ ايدا ذات المضمون ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول عقار " فياجرا"، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 620 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.