بدء تصوير مسلسل «بين السما والأرض»

بدأت أسرة المسلسل الدرامي الجديد "بين السما والأرض" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل تصوير أول مشاهد العمل في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل بمدينة السادس من أكتوبر.وأعلن المخرج ماندو العدل عن بدء تصوير المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا "بسم الله، اول يوم تصوير مسلسل بين السما والارض، مستوحي من الفيلم بس بأحداث وشخصيات مختلفة، المسلسل ١٥ حلقة بس.. رمضان 2021 ان شاء الله عن قصة الاديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار: اسلام حافظانتاج: تامر مرسي واشراف عام: حسام شوقي.. يا كريم يارب""بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ.