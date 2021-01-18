ضبط 7 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 7.05 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية "مجهولة المصدر".كما تم ضبط 2000 إستيكر مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة و1200 عبوة "منظفات صناعية" منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.