إجمالي إصابات كورونا في مالي يصل إلى 7839

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7 آلاف و839 حالة.وقالت الوزارة في بيان بثته الإذاعة المالية إنها سجلت 31 من حالات الشفاء، ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و562 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 310 وفيات.