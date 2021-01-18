«اللياقة البدنية وتطوير الجهاز العضلي» ورشة عمل بجامعة القناة

قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة استعدت بمصفوفة تدريبية متميزة لجميع العاملين وذلك للاستفادة من هذه الفترة فى رفع كفاءه جهاز الإدارى وتنمية مهاراتهم واصقال خبراتهم لمواجهة المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا.فيما أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب نظمت اليوم الأثنين ١٨ يناير ورشة عمل حول اللياقة البدنية وتطوير الجهاز العضلى.تأتى الورشة بإشراف تنفيذى للدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنسق الورشة الدكتور محمد مصطفى الباز ورئيس اتحاد الطلاب الطالب محمد إبراهيم.يحاضر بورشة العمل الدكتور أحمد فاروق سويلم دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية.