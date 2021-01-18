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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تكشف خطة أعمالها لإزالة العشوئيات خلال 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قال خليل شعت مسئول تطوير العشوئيات بمحافظة القاهرة، إنه لا يقل عن 10 أماكن عشوائية سيتم إزالتها خلال عام 2021 بعدد من المناطق، حسب خطة محافظة القاهرة للتخلص من العشوئيات الخطرة.

وأوضح شعت في تصريحات ل"الدستور" أن المناطق التي سيتم إزالتها ستكون بمنطقة بطن البقر والسحيلة وكوم الغراب بمصر القديمة، واستكمال إزالات عزبة خيرالله وعرب الحصن ومنطقة أبو حشيش وأبو قرن.

وأشار مسئول تطوير العشوئيات بمحافظة القاهرة إلى أن المناطق التي سيتم إزالتها سيحل مكانها خدمات عامة بين مراكز شباب ومراكز شرطية وحدائق ومتنزهات وغيرها من التطويرات.

وأكد شعت أنه سيتم تعويض كافة الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية مابين الرجوع لنفس المنطقة أو التعويض بمساكن بديلة بالمدن العمرانية الخاصة بقاطني العشوئيات.

ولفت مدير تطوير العشوئيات إلى متابعة محافظ القاهرة للأعمال الخاصة بالإزالات بشكل لحظي لتحقيق خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوئيات خلال عام 2021.

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