1161 إصابة جديدة و40 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1161 اصابة جديدة و40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين إنه تم تسجيل معظم الإصابات الجديدة في النمسا السفلى وبلغت 318 حالة وفيينا 195 حالة والنمسا العليا 135 حالة و131 في ستيريا و106 في سالزبورغ و87 في تيرول و72 في كارينثيا و64 في فورارلبرغ و53 في بورغنلاند.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 389 ألفا و106 حالات وقد تعافى منها 369 ألفا و218 حالة بينما توفى 7082 حالة.وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1963 حالة منها 328 حالة بالعناية المركزة، مشيرا الى أن اجمالى الحالات النشطة بلغ 11 ألفا و753 حالة.