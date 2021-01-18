«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:51 م
جمال عاشورطباعة
تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة دورا مهما وكبيرا في مواجهة الفكر المتطرف، وذلك من خلال العمل على غرس ثقافة حب الوطن من الإيمان، وأن المعيار الصادق للتدين هو الوطنية وهنا تأتي المواجهة الحقيقية للإرهاب من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات، لذا نظم فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان "دور الثقافة والتعليم في مواجهة الفكر المتطرف" حاضرها الشيخ أحمد هاشم محمد زيدان، موضحا أن التعليم يشكل شخصية الإنسان منذ نشأته بما يستلزم قيام وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف بتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع المرحلة الحالية لمواجهة الأفكار الإرهابية التي تتم بإسم الدين، ونشر ثقافة التنوير بالوسائل المختلفة لمواجهة أفكار التطرف من خلال الإرتقاء بالقدرات العقلية.
أقام بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى أونلاين عن السيد المسيح وحياتة ألقاها رمضان حسين، متحدثا عن تكلَّم السيد المسيح في المهد، فهو من المميزات التي ميَّز الله تعالى به عيسى عليه السلام عن غيره من سائر الأنبياء والناس عامّة بأن جعله يتكلَّم وهو لا يزال في المهد، وقد جاء كلامه في سياق الدفاع عن والدته البتول حينما استنكر عليها قومها إقبالها عليهم وهي تحمله بين يديها على الرّغم من أنّها لم تتزوج، وقد خلَّد القرآن الكريم ردَّه الذي نطق به وهو ردٌّ موجز بليغ يدلُّ على سموِّه ورفعة مكانته عليه السلام.
نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية أونلاين لعمل نتيجة للعام الجديد مع المدربة أسماء عبدالرحيم، حيث إستمرت الورشة لمدة يومين وتم في اليوم الأول إستخدام برايد، ورق أبيض، فوم ملون لاصق، مسدس شمع، كربون وبلوك ورق النتيجة، وقامت المدربة برسم كلمة كل عام وأنتم بخير وقص الورق اللاصق عليها، وفي اليوم الثاني تم إستكمال الورشة ولصق الورق الفوم ولصق بلوك ورق النتيجة ولصق تعليقة وهى غطاء علبة الكانز لتعليقها على الحائط.
أقام بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى أونلاين عن السيد المسيح وحياتة ألقاها رمضان حسين، متحدثا عن تكلَّم السيد المسيح في المهد، فهو من المميزات التي ميَّز الله تعالى به عيسى عليه السلام عن غيره من سائر الأنبياء والناس عامّة بأن جعله يتكلَّم وهو لا يزال في المهد، وقد جاء كلامه في سياق الدفاع عن والدته البتول حينما استنكر عليها قومها إقبالها عليهم وهي تحمله بين يديها على الرّغم من أنّها لم تتزوج، وقد خلَّد القرآن الكريم ردَّه الذي نطق به وهو ردٌّ موجز بليغ يدلُّ على سموِّه ورفعة مكانته عليه السلام.
نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية أونلاين لعمل نتيجة للعام الجديد مع المدربة أسماء عبدالرحيم، حيث إستمرت الورشة لمدة يومين وتم في اليوم الأول إستخدام برايد، ورق أبيض، فوم ملون لاصق، مسدس شمع، كربون وبلوك ورق النتيجة، وقامت المدربة برسم كلمة كل عام وأنتم بخير وقص الورق اللاصق عليها، وفي اليوم الثاني تم إستكمال الورشة ولصق الورق الفوم ولصق بلوك ورق النتيجة ولصق تعليقة وهى غطاء علبة الكانز لتعليقها على الحائط.