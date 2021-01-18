«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة دورا مهما وكبيرا في مواجهة الفكر المتطرف، وذلك من خلال العمل على غرس ثقافة حب الوطن من الإيمان، وأن المعيار الصادق للتدين هو الوطنية وهنا تأتي المواجهة الحقيقية للإرهاب من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات، لذا نظم فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان "دور الثقافة والتعليم في مواجهة الفكر المتطرف" حاضرها الشيخ أحمد هاشم محمد زيدان، موضحا أن التعليم يشكل شخصية الإنسان منذ نشأته بما يستلزم قيام وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف بتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع المرحلة الحالية لمواجهة الأفكار الإرهابية التي تتم بإسم الدين، ونشر ثقافة التنوير بالوسائل المختلفة لمواجهة أفكار التطرف من خلال الإرتقاء بالقدرات العقلية.أقام بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى أونلاين عن السيد المسيح وحياتة ألقاها رمضان حسين، متحدثا عن تكلَّم السيد المسيح في المهد، فهو من المميزات التي ميَّز الله تعالى به عيسى عليه السلام عن غيره من سائر الأنبياء والناس عامّة بأن جعله يتكلَّم وهو لا يزال في المهد، وقد جاء كلامه في سياق الدفاع عن والدته البتول حينما استنكر عليها قومها إقبالها عليهم وهي تحمله بين يديها على الرّغم من أنّها لم تتزوج، وقد خلَّد القرآن الكريم ردَّه الذي نطق به وهو ردٌّ موجز بليغ يدلُّ على سموِّه ورفعة مكانته عليه السلام.نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية أونلاين لعمل نتيجة للعام الجديد مع المدربة أسماء عبدالرحيم، حيث إستمرت الورشة لمدة يومين وتم في اليوم الأول إستخدام برايد، ورق أبيض، فوم ملون لاصق، مسدس شمع، كربون وبلوك ورق النتيجة، وقامت المدربة برسم كلمة كل عام وأنتم بخير وقص الورق اللاصق عليها، وفي اليوم الثاني تم إستكمال الورشة ولصق الورق الفوم ولصق بلوك ورق النتيجة ولصق تعليقة وهى غطاء علبة الكانز لتعليقها على الحائط.