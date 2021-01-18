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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:50 م
صرف منحة المولد النبوي
صرف منحة المولد النبوي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت إدارة العمالة غير المنتظمة في مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، اليوم الإثنين، عن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف من غير المؤمن عليهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد سالم، مدير عام المديرية، في تصريحات صحفية، إن صرف المنحة على مدار 4 ايام وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف سالم، إنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف وقدرها 500 جنيه لعدد 280 شخصًا من العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف من غير المؤمن عليهم، بعد مراجعة الأسماء مع مديرية التأمينات الاجتماعية بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن هناك منحة رئيس الجمهورية ويعلن عنها على مستوي الجمهورية وهي خاصة بظروف وباء كورونا وتم تسجيل المستحقين مباشرة بصفحة وزارة القوي العاملة، ومنحة أخرى تخص فقط العمالة المستوفاه والمسجله اساسا من سنوات على قاعدة بيانات مديريات القوي العامله على مستوي الجمهورية.

وأكد أن المنحة التي يجري الصرف لها هي المسجلة على قاعدة بيانات المديريات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لأي استفسار من المواطنين يتم التوجه إلى مديرية القوي العامله في العريش أو مكاتب العمل في مختلف مدن المحافظة.

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