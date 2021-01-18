«رجال الأعمال» تؤكد دعمها لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين عشاء عمل على شرف "وامكيلي ميني" سكرتير عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمصر والتي تتضمن عدد كبير من الفعاليات وعلى رأسها مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيارة عدد من الوزاراء والمسئولين والهيئات الاقتصادية.وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس الجمعية والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الافريقية بالمجلس وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية والدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري المصري والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة افريقيا بالتمثيل التجاري المصري.وتعتبر القاهرة هي أولى العواصم الأفريقية التي زارها سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيمانًا منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.وأكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الحرة القارية الأفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الافريقية من خلال الارتقاء بشبكات البنية التحتية والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.كما أشار «عيسي»، الي أهمية انشاء قواعد بيانات ومنصات تواصل بين منظمات ورجال الاعمال في كافة الدول الافريقية، مؤكدًا حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها الكامل للاتقافية وعلى استعدادها لتقديم كافة خدماتها وخبراتها من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.