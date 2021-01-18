وزير التنمية المحلية للبرلمان: تخصيص 12 مليار جنيه لخدمات الكهرباء

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص 12 مليار جنيه فيما يخص تقديم خدمات للكهرباء في القرى والمدن، حيث تم زرع أكثر من 10 آلاف عمود جديد للإنارة، وتم تركيب العديد من الكشافات للإنارة عالية الجودة، وكذلك تم توريد بعض المعدات التي تتعلق بملف الإنارة للوحدات والمراكز.وأشار وزير التنمية المحلية، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم، إنه تم توفير فرص العمل عن طريق صرف مبلغ 83 مليون جنيه، عن طريق صندوق التنمية المحلية، من خلال منح قروض بنسبة فائدة لا تتعدى 6 بالمائة.