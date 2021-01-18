بدال تمويني يستولى على 2 طن سكر وأرز لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (1،96 طن سكر تمويني- 390 عبوة زيت طعام تمويني مُدعم – 140 كيلو جرام أرز تمويني) مخصص للبطاقات التموينية وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.