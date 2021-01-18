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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة ثاني ضحايا كورونا في الجيش الأبيض بشمال سيناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:49 م
ضحايا كورونا في الجيش
ضحايا كورونا في الجيش الأبيض
مصطفى دياب
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شهدت محافظة شمال سيناء، وفاة رئيس تمريض مركز حضري السكاسكة بالعريش، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون ثاني ضحايا الجيش الأبيض في المحافظة.

وأكدت النقابة الفرعية للتمريض في شمال سيناء، وفاة، أحمد سليمان، رئيس تمريض مركز حضري السكاسكة بالعريش، عقب إصابته بفيروس كورونا، وحجزه في قسم العزل في مستشفي العريش العام.

ونعت النقابة، الفقيد في بيان قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ببالغ الحزن والأسى تنعي النقابة الفرعية لتمريض شمال سيناء مجلسا ونقيبا وفاة المرحوم الشهيد بإذن الله تعالى، أحمد سليمان، رئيس تمريض مركز حضرى السكاسكة بالعريش، وثاني شهيد من صفوف التمريض بشمال سيناء.. اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين للفقيد الرحمة والمغفرة والأهل الصبر والسلوان".

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