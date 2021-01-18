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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«آيركايرو» تسير رحلات جديدة إلى الدنمارك والنرويج والسويد

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:47 م
آيركايرو
آيركايرو
فاتن غلاب- محمود السعدي
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تبدأ شركة "آيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، اعتبارا من 21 فبراير المقبل، في تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين كل من الغردقة وشرم الشيخ في مصر وكوبنهاجن وبيلوند بالدنمارك، يتبعها التشغيل إلى أوسلو بالنرويج وستوكهولم بالسويد نهاية مارس.

وتأتي هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصر للطيران، من خلال اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين، والذى يتيح لركاب وعملاء مصر للطيران وإيركايرو استخدام شبكتى الشركتين، حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة وشرم الشيخ والغردقة في تذكرة واحدة ليصبح إجمالي تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع إلى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

وعلى صعيد الأسواق الجديدة، تستعد "آيركايرو" لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، يضاف إليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وطشقند اعتبارا من منتصف مايو 2021.

وأكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة "آيركايرو"، أن فتح أسواق جديدة يأتي تزامنا مع سرعة استعادة التشغيل إلى الأسواق الحالية، ضمن خطة الشركة في ظل توجهات وزارة الطيران المدني لاتخاذ تدابير تسويقية وبيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية والمنتجعات السياحية والصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.


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