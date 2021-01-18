ضبط 2 طن دقيق بلدي بحوزة مدير مخبز سياحي غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 2،05 طن دقيق بلدى إستخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق عقب تجميعها وذلك تمهيدًا لإدخالها فى تصنيع المخبوزات بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.