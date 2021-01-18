ضبط 4 أطنان ملح طعام فاسد بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 4 أطنان ملح طعام فاسد، لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام دون ترخيص بمحافظة الغربية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.