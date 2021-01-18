التحقيق مع 16 فردا من طاقم وحدة صحية بالمنيا لتغيبهم عن العمل

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 16 فردا من الأطقم الطبية والعاملين بالوحدة الصحية بقرية البرجاية للتحقيق بسبب الغياب وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، كما تم رفع 20 طن مخلفات خلال حملة نظافة بالقرية.وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، إنه فى ضوء متابعة سير العمل بالإدارات الخدمية والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية البرجاية وتبين غياب 16 من الأطقم الطبية والموظفين بدون عذر، وتم رفع مذكرة إلى رئيس مركز ومدينة المنيا للتوجيه بالتحقيق مع المقصرين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم توافر أدوات التطهير والنظافة وعدم وجود أماكن لانتظار المرضى.وأضاف رئيس القرية، أن قسم البيئة بالقرية قام بأعمال نظافة ورفع 20 طنا من نقاط التجميع، كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات بطريق الترعة الدماريسية وقرية صفط اللبن، وتم عمل حصر لاعمدة الإنارة المتهالكة والدائرة بطرق القرية واستبدالها بأخرى جديدة حفاظا على أرواح المواطنين.