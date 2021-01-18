«عبد الغفار» يوافق على تشكيل لجنة لمتابعة مستشفيات الجامعات الخاصة

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تشكيل لجنة لمتابعة أداء المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الخاصة، وقد تضمن قرار الموافقة على تشكيل اللجنة اختيار الأستاذ الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ عضوًا بتلك اللجنة، إضافة إلى أستاذين من كلية طب عين شمس.جدير بالذكر أن وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة يعد من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة؛ فقد تدرج في عدة مواقع؛ حيث شغل موقع رئيس قسم الطفيليات بكلية طب البنين بالقاهرة، ثم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتعيينه وكيلًا للكلية لشئون الطلاب والتعليم.وقد تدرج في التعليم الطبي؛ فحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام ١٩٩٣م، وعين معيدًا بقسم الطفيليات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام ١٩٩٦م، ثم حصل على الماجستير عام ١٩٩٩م، وعين مدرسًا مساعدًا بالقسم، ثم حصل على الدكتوراه عام ٢٠٠٣م فعين مدرسًا بقسم الطفيليات في عام ٢٠٠٣م، ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٨م، ثم حصل على درجة الأستاذية عام ٢٠١٥م وهي أعلى درجة علمية.أعير للتدريس بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٢٠٠٩ - ٢٠١٤م؛ حيث شارك في تأسيس كلية الطب بجامعة الباحة، وعين عضوًا بلجنة صياغة لائحة التعليم الطبي التكاملي بكلية الطب بجامعة الباحة، وتولى منصب رئيس قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات، ونائبًا لمدير وحدة الجودة بكلية الطب جامعة الباحة، وعضو المجلس العلمي والدراسات العليا لجامعة الباحة بالسعودية.وتولى منصب رئيس قسم الطفيليات عام٢٠١٦م، ورئيس كنترول الفرقة الرابعة، ونائب مدير وحدة الجودة بالكلية، ونائب مدير وحدة التعليم الطبي التكاملي بالكلية، وكذلك عضو اللجنة الرباعية لصياغة لائحة التعليم الطبي التكاملي لكليات الطب بجامعة الأزهر.شارك في المراجعة الخارجية على آليات تنفيذ البرنامج الطبي التكاملي 5+2 لكليات طب المنصورة، وجنوب الوادي، إضافة إلى كلية الطب جامعة المنوفية من خلال لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات "مراجع خارجي".كما قدم كثيرًا من البحوث التي تناقش وتعالج القضايا الصحية، وألف عددًا من الكتب، كما شارك في عديدٍ من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على عديدٍ من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله إسهامات علمية عديدة في مجال التوعية الصحية بمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف وسائل الإعلام؛ المقروءة، والمسموعة، والمرئية.هذا، وتعد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة من أوائل الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.