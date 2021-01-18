رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية أونلاين

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية العامة2021





رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 ويأتي ذلك لتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، للحد من انتشار الوباء.



وننشر هنا في الدستور رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة2021 الإلكترونية أونلاين، وذلك وفقًا لبيان رسمي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من "

مواعيد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الماضي 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب حول تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021. رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية أونلاينوننشر هنا في الدستور رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة2021 الإلكترونية أونلاين، وذلك وفقًا لبيان رسمي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من " هنا ".وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الماضي 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب حول تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021.





وأكدت أنه تم تعميم خطاب على جميع المديريات التعليمية في جميع أنحاء المحافظات، لكي يتم التسجيل وعدم التأخير عن التسجيل الخاص بالاستمارة، مشيره في حالة وجود أي أخطاء في البيان المعلن عنه، سيتم تعديله عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو المتقدم للشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.



وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير جميع السبل لتقديم خدمة افضل و مادة تعليمية أفضل فضلا عن ما تمر به مصر من ضائقة صحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد19- فتعمل كل أجهزة الدولة في تيسير الأمور التي تختص بمؤسساتها لتتمكن من تجنب انتشار الوباء بين مواطنيها بشكل حذر وايضا توفيرا ماديا عن الذهاب والعودة.

