رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية أونلاين

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:09 م
رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة
الدستور
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة2021 الإلكترونية أونلاين، حيث شهد محرك البحث العالمي «جوجل» من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد حتى يستعد الطلاب الثانوية العامة لعقد امتحانات وتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوية من خلال الرابط التي أعلنت عنه في بيان رسمي.

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية العامة2021

ويأتي ذلك لتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، للحد من انتشار الوباء.

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية أونلاين
وننشر هنا في الدستور رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة2021 الإلكترونية أونلاين، وذلك وفقًا لبيان رسمي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من "هنا".

مواعيد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الماضي 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب حول تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021.

وأكدت أنه تم تعميم خطاب على جميع المديريات التعليمية في جميع أنحاء المحافظات، لكي يتم التسجيل وعدم التأخير عن التسجيل الخاص بالاستمارة، مشيره في حالة وجود أي أخطاء في البيان المعلن عنه، سيتم تعديله عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو المتقدم للشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير جميع السبل لتقديم خدمة افضل و مادة تعليمية أفضل فضلا عن ما تمر به مصر من ضائقة صحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد19- فتعمل كل أجهزة الدولة في تيسير الأمور التي تختص بمؤسساتها لتتمكن من تجنب انتشار الوباء بين مواطنيها بشكل حذر وايضا توفيرا ماديا عن الذهاب والعودة.

اقرأ أيضًا:

رابط شكاوى مجلس الوزراء
مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

الصور

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»