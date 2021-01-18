ضبط 71 طن مواد خام كيماوية مجهولة المصدر في الجيزة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة خلال 24 ساعة في مجال حماية البيئةعن ضبط مصنعي كيماويات ومنظفات ومطهرات بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة.وتم ضبط (71 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد كيماوية ومنظفات ومطهرات أرضية ومستحضرات تجميل – 2 خط إنتاج كامل) بدون بيانات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، وضبط 29 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.وفى مجال الثروة الزراعية تم ضبط قضية بنطاق مديرية أمن الجيزة بمضبوطات (29 طن مواد خام مخلفات مجازر حيوانية وداجنة مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات)، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.وفى مجال حماية الثروة السمكية، وتم ضبط 20 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.وفى مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 10 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.