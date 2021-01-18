الباز: إطلاق موسوعة تثقيفية من 5 أجزاء عن تاريخ الجماعات الإرهابية

- محمد الباز: الحياد مع أصحاب الجماعات المتطرفة سيدينهم ويفضحهم

تساءل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في حديثه خلال أولى ندوات بناء الوعي "قراءة في تاريخ التطرف"، قائلا: لماذا لم تتم الاستجابة الكاملة لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني؟، مضيفا أنه لو تم عمل بحث عابر لعدد المرات التي تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تجديد الخطاب الديني لوجدنا أنه دعا أكثر من 36 مرة في عدد من الأحداث العالمية.وأضاف رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في كلمته، أن الجهود التي تسعى إليها المؤسسات هي جهود فردية، ووضحنا أكثر من مرة أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لهما جهودهما الواضحة في تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الدين جاء كوسيلة لإسعاد البشرية، ولم يأتِ للتقييد ولا التعذيب، وعكس ذلك يعتبر خللا ناتجا عن أزمة كبيرة في الوعي، وهو موضوع ندوة اليوم.وأشار "الباز" إلى أن مشكلة الوعي تتمثل في هؤلاء الذين تطرفوا بالدين وفرضوا وجهة نظرهم ورؤيتهم على الناس، والأخطر من ذلك أنهم كتبوا تاريخهم كما يحلو لهم، متابعا: "فمثلا سيد قطب، أحد أكبر دعاة الدم فى التاريخ، كُتب عنه أنه الشهيد سيد قطب، لذلك الجماعات المتطرفة نجحت في كتابة تاريخها المزيف الذي قدمته للناس.. وأنه من السهل جدا بناء الوعي المضلل وتضليل الناس، ولكن من الصعب تصحيح الوعي المضلل"، مشيدا بالجهد المبذول في وزارة الأوقاف ودار الإفتاء نحو عملية التجديد.ودعا الإعلامي محمد الباز، المجلس الأعلى للإعلام أن يتعاون مع عدد من المؤسسات في الدولة وتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لكتابة تاريخ الجماعات الإسلامية وكشف زيفهم وفضائحهم، فالجماعات الإرهابية نجحت في ادّعاء دور المظلومية وأن الإعلام مضلل ويهدف لتشويه صورتها، مؤكدا أن الحياد مع الجماعات المتطرفة سيدينهم ويفضحهم.وأعلن "الباز"، خلال الندوة التثقيفية، عن إطلاق موسوعة تثقيفية تتكون من خمسة أجزاء، تحت عنوان "المضللون"، وهي تشمل تاريخ الجماعات الإرهابية من بدايتهم حتى الآن، وتضم دور المؤسسات الدينية في التعامل مع تلك الجماعات، وعددا من آراء المفكرين والمثقفين والدعاة.وحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وبحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات، وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.