الإمارات تسجل 3.471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، الكشف عن 3.471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 142.388 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 256.732 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 6 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 751 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.990 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 228.364 حالة.